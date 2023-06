Van dancefestival tot gluren bij de buren: 6 x weekendtips in Doetinchem

Column 50

Het leek voor Achterhoekse begrippen bescheiden te blijven en eigenlijk was het ook meer een Oktoberfest Heidi met enorme gele vlechten en dito pronte borsten in plaats van een Sara. Maar ze stond er hoor. Op de oprit, achter een bord met 50, tussen vlaggetjes en ballonnen. We trokken ‘s nachts om 12 uur champagne open met de kinderen.