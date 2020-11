Van miljonairspizza tot culinaire friet: dit is hoe de horeca de lockdown te lijf gaat

Jong en demente­rend: ‘Het doet pijn, maar met zwijgen win je niks’

3 november DOETINCHEM / RUURLO - De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in de Achterhoek in 2040 is verdubbeld. Bij de familie Klein Goldewijk uit Ruurlo is Alzheimer al aan de orde van de dag. Hun vader Paul kreeg in 2019 op 56-jarige leeftijd de gevreesde diagnose.