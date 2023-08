Van tekenen tot suppen: dit zijn de weekendtips in Doetinchem

De clown der clowns is dood: Doetinchem stuntte met komst van wereldbe­roem­de Jango Edwards naar de stad

Het NOS Journaal brengt het nieuws dat de wereldberoemde clown Jango Edwards is overleden. Even later komt er een appbericht van Doetinchemmer Peter Timmers binnen: ‘In 2011 heeft Jango opgetreden in de stad tijdens het Festival BuitenGewoon. Waarschijnlijk de laatste keer dat hij in Nederland heeft gespeeld’.