Vanaf dinsdag kom je de IKEA niet meer in zonder mondkapje: ‘Hopelijk geeft het duidelijkheid’

Catharina­to­ren is onbeklim­baar door smalle trap en houten balken, maar nu toch te bezoeken

25 november DOETINCHEM – De Catharinatoren in Doetinchem is opengesteld voor publiek. Virtueel dan. Op de website van de toren worden bezoekers in een filmpje meegenomen over een smalle trap en de vele houten balken. Die maken de beklimming voor toeristen eigenlijk onmogelijk.