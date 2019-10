Vechtersbazen Doetinchem voor snelrechter

Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de massale vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag 13 oktober in het centrum van Doetinchem en zitten sindsdien vast.

Massale knokpartij

De vechtpartij begon rond 3.00 uur toen in Club 22-24 een man of tien op de vuist ging. Nadat de groep de zaak was uitgezet, ging de knokpartij buiten verder. Toen agenten hierbij wilden ingrijpen, keerden de vechtersbazen zich tegen hen, aldus de politie. De groep breidde zich rap uit tot een man of vijftig die tegenover acht agenten stonden. Er kwam hulp van alle beschikbare agenten in de wijde regio (24 wagens) en uiteindelijk stonden zo’n vijftig agenten tegen evenzoveel amokmakers.