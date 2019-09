Veel Achterhoekse projecten lopen gevaar door stikstofwet

Duizenden kinderen leerden een vak aan de Spinbaan

10 september DOETINCHEM - Waar nu het Erfgoedcentrum en de bibliotheek in Doetinchem zijn gevestigd, is tientallen jaren onderwijs gegeven. Van 1955 tot 2009 was het complex aan de Spinbaan het domein van de Algemene Technische School. Duizenden Achterhoekers, vooral jongens, hebben er een vak geleerd.