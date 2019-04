Veel meer bezwaren tegen stoppen uitkering door Laborijn

Hinder op A18 door aanleg ecoduct Koekendaal

22 april DOETINCHEM - Rijkswaterstaat legt in 2019 het ecoduct Koekendaal aan over de A18 bij Doetinchem. Door de werkzaamheden ondervindt het verkeer op de A18 tussen Doetinchem-Oost en de aansluiting A18-N18 in beide richtingen hinder. Van 27 april tot en met 17 juni wordt het verkeer via versmalde rijstroken langs de werkzaamheden geleid. Er geldt dan een snelheidsbeperking en de te verwachten extra reistijd is ongeveer 5 minuten.