Veelbesproken flat in Doetinchem gekraakt: ‘Hebben ze al eerder gewaarschuwd’

PvdA start meldpunt voor klachten nieuw afvalbe­leid in Doetinchem

DOETINCHEM - De Doetinchemse PvdA-fractie is een meldpunt gestart voor mensen die klachten hebben over het nieuwe afvalbeleid in Doetinchem. Dat gaat 1 januari in en betekent onder meer dat mensen die een grote grijze bak aan de weg zetten daarvoor 10 euro betalen.

27 december