Verbijstering na zien mishandeling politiehonden in de Achterhoek: ‘Te bizar voor woorden’

DOETINCHEM - 'Dit zijn geen trainers maar sadisten', 'mijn maag draait ervan om' en 'dat dit nog gebeurt'. Er is met verbijstering en afschuw gereageerd op beelden waarin te zien is hoe trainers uit Doetinchem en Harreveld honden mishandelen die uiteindelijk politiehond moeten worden.

Op de beelden is te zien hoe de dieren veelvuldig worden geschopt en geslagen. Er wordt zelfs stroom gebruikt om ze af te richten.



Het dierenleed is te zien in een aflevering van het SBS 6-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman, die op drie locaties van leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) opnames had gemaakt met verborgen camera's. Uit de beelden wordt pijnlijk duidelijk hoe de honden worden mishandeld. Eén vrouw gebruikt zelfs een rubberen pijp om de honden mee te slaan.

‘Honden vaker zo afgericht’

,,Dit is helaas niet de eerste keer dat dit gebeurt'', zegt Niels Dorland, woordvoerder van de Dierenbescherming. ,,Er worden vaker honden op deze manier afgericht. Het is te bizar voor woorden.''



Volgens de Dierenbescherming heeft het te maken met de cultuur die heerst binnen het hondentrainen. ,,Het is volslagen onzin, maar er zijn mensen die zeggen: niet zeuren, hier moeten ze tegen kunnen.‘’

Quote Het wordt tijd dat we paal en perk stellen Dierenbescherming

De KNPV heeft inmiddels gereageerd op de uitzending. Zij laten weten dat de leden van deze verenigingen met onmiddellijke ingang zijn geschorst en de procedure tot ontzetting uit het lidmaatschap is gestart. Ook gaat de organisatie aangifte doen.



Wat de Dierenbescherming betreft is dit niet voldoende. ,,We hopen dat alle leden van de KNPV onder de loep worden genomen en dat ze voor iedereen inzichtelijk maakt wat volgens hen de juiste trainingsmethoden zijn. Het wordt tijd dat we paal en perk stellen'', zegt de woordvoerder.

Politie: ‘Richten zelf geen pups af’

Ook de politie reageert geschokt op de beelden en laat weten actie te ondernemen bij eventuele strafbare feiten. De politie zegt zelf geen pups af te richten, maar honden te kopen die in de basis geschikt zijn om getraind te worden tot politiehonden. ,,Een hond is dat als hij het certificaat 'politiehond van de KNPV' heeft'', aldus een woordvoerder.



Tegelijkertijd roept het certificaat veel verwarring op. De naam 'politiehond van de KNPV' doet namelijk vermoeden dat het certificaat van de politie is, terwijl dit niet het geval is. ,,Het certificaat is van de particuliere vereniging KNPV'', zegt de politie. ,,Die naam is ongewenst, vandaar dat we in gesprek zijn met het hoofdbestuur van de KNPV en onderzoeken we, ook juridisch, hoe dit te veranderen.''