Verbijstering om Doetinchems raadslid dat liegt over zijn verleden: ‘Ik zou mezelf eens goed in de spiegel aankijken’

Auto slaat over de kop op A18 bij Doetinchem: bestuur­ster gewond naar ziekenhuis

28 juni DOETINCHEM - Een bestuurster is maandagochtend met haar auto over de kop geslagen op de A18 bij Doetinchem. Het voertuig kwam tot stilstand in een greppel. De vrouw is met onbekend letsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.