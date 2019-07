DOETINCHEM - Het is vanaf donderdagmiddag verboden om water uit rivieren, sloten, beken, meren en vijvers te halen in de Achterhoek en Twente. Dat hebben de twee waterschappen die daar actief zijn besloten. Het gaat om de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen. Reden voor het verbod is de extreme droogte.

De Achterhoek en Twente gelden als de twee droogste gebieden van Nederland. En hoewel er de afgelopen dagen wel wat regen is gevallen, is dat bij lange na niet genoeg om de waterstanden op een normaal niveau te krijgen.



Volgens waterschap Rijn en IJssel is er momenteel een neerslagtekort van meer dan 220 millimeter, vergelijkbaar met de kurkdroge, warme zomer van 2018.

Volksgezondheid

Het verbod is om de watertoevoer naar stedelijk gebied zo lang mogelijk op peil te houden en problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid te beperken, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte, blauwalg en botulisme.



Zowel de Achterhoek als Twente zijn in tijden van droogte voor een groot deel afhankelijk van regen. Wateraanvoer is beperkt of niet mogelijk. Met de huidige weersverwachtingen is geen verbetering van de situatie te verwachten. Daarom is het verboden op het onttrekken van oppervlaktewater ingesteld. De waterschappen waarschuwen dat er streng wordt opgetreden tegen overtreders.

Zuinig met water

Verder roepen de waterschappen iedereen op om in zijn algemeenheid zuinig met water om te gaan. Het advies luidt om de neerslag die er valt zoveel mogelijk op te vangen zodat het de grond in kan trekken.



Dat kunnen particulieren al vrij simpel doen, bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool en tegels in de tuin te vervangen door planten.



Waterschap Rijn en IJssel maakt daarnaast bekend dat het ook verboden is om grondwater te gebruiken om te sproeien in en om twee natuurgebieden; het Stelkampsveld bij Borculo en De Zumpe in Doetinchem.

Onherstelbare schade

Deze natuurgebieden zijn afhankelijk van de grondwaterstand en daar dreigt onherstelbare schade te ontstaan als gevolg van de droogte. Het sproeiverbod geldt voor een zone binnen 200 meter van deze twee natuurgebieden.



In de rest van het gebied van Waterschap Rijn en IJssel (Achterhoek, Liemers en een stukje van de Veluwe en een stukje van Overijssel) mag gewoon gesproeid worden met grondwater. Of daar een vergunning voor nodig is, hangt af van de hoeveelheid en de pompcapaciteit.