'Verboden’ Girafnootjes worden niet vernietigd

Dit zegt Homs in reactie op de uitspraak van de rechtbank, die de productie en verkoop van de Girafnootjes per direct heeft verboden omdat het uiterlijk te veel lijkt op de Tijgernootjes van Duyvis. ,,Wij respecteren dat vonnis en zullen daar ook naar handelen’’, benadrukt Homs. ,,We kijken samen met Frito-Lay (moederbedrijf van Duyvis, RA) wat we gaan doen met de partijen noten die we nog hebben.’’