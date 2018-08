Verdachte hoort 16 jaar eisen na fatale woningbrand Doetinchem: 'het fikte lekker'

De buurtbarbecue op het veldje aan het eind van de Papaverstraat liep die zaterdagavond rond middernacht op zijn eind. Plotseling was er consternatie. Brand in een van de huizen! Vrouwen klopten op de ramen van de buren, mannen pakten alvast brandslangen. De brandweer werd gebeld. Toen die arriveerde was er binnen al een vuurzee. Mede door de openstaande achterdeur grepen de vlammen razendsnel om zich heen.



,,Zo gauw de temperatuur dat toeliet, zijn brandweerlieden met gasmaskers het huis binnengegaan. Via een raam op de eerste verdieping, want de trap was helemaal weggebrand. Op de trap naar de zolder deden ze een gruwelijke ontdekking. Ze vonden een lichaam, aan de buitenkant geheel verkoold." Alleen met behulp van DNA kon worden vastgesteld dat het de 58-jarige Doetinchemse was. ,,Haar enige ontsnappingsweg, de trap naar beneden, was er niet meer. Dit was een aanslag op haar leven."