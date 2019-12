Verdachte van brandstichting Maserati Muis blijft in cel

Joop Sars heeft 2,5 jaar na zijn dood al zijn eigen plein in Doetinchem

4 december DOETINCHEM - Meestal gaat er wel een jaar of tien overheen voordat een overledene wordt geëerd door een straat of plein naar hem of haar te noemen. Joop Sars breekt wat dat betreft alle records: tweeënhalf jaar na zijn dood begin juni 2017, is gisteren het Joop Sarsplein geopend.