Verdachte van in brand steken Maserati voorlopig 90 dagen in cel

Eerste Nederland­se reuzenteek gevonden in Doetinchem

14:22 DOETINCHEM - De eerste reuzenteek in Nederland is begin juli opgedoken in Doetinchem. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag. Een week later werd de reuzenteek ook aangetroffen in Drenthe. Het gaat om de zogeheten Hyalomma marginatum, zo is vast komen te staan uit onderzoek.