‘Verdachten bevrijdingspoging Mocromaffia-kopstuk Zutphen komen uit omgeving Parijs’

Meer dan 2.000 zwakke bomen moeten vlak in de Achterhoek

9:29 GENDRINGEN/ WINTERSWIJK - Meer dan tweeduizend bomen gaan de komende maanden vlak in de Achterhoek. Het zijn vaak bomen die in slechte conditie zijn door ouderdom, in combinatie met aantasting door insecten én twee opeenvolgende droge zomers.