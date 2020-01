Verdachten die Mocro-crimineel wilden bevrijden in Zutphen nog zeker drie maanden in de cel

De mannen waren gevlucht nadat zij een een brandende bus tegen de Zutphense gevangenispoort hadden gezet, die daardoor beschadigd raakte. Het Openbaar Ministerie sprak al snel van een uitbraakpoging.



Begin deze week werd bekend dat het bevrijden van Omar L. bijna was gelukt; het openslijpen van een laatste deur lukte niet vanwege een lege accu van de slijptol die de vier wilden gebruiken.



Omar L. werd na die bevrijdingspoging nog dezelfde dag per helikopter verplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De vier verdachten zijn na hun arrestatie in de cel gezet in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact hebben met de buitenwereld en dat geldt nog steeds.