Verhuizen uit de Achterhoek door ellendige A12-files

Nog geen half jaar werkt Ferdy klein Nienhuis in Arnhem en nu al schiet de gedachte aan verhuizen vaak door zijn hoofd. ,,Normaal gesproken zou ik in 40 minuten in Arnhem moeten zijn, maar meestal doe ik er meer dan een uur over”, zegt de 23-jarige inwoner van Lichtenvoorde. ,,In de zomer viel het wel mee, toen was iedereen op vakantie, maar sinds september is het steeds drukker geworden. En november endecember zijn al helemaal dramatisch.”



Klein Nienhuis heeft nu een vast contract en is aan het overwegen of hij Lichtenvoorde verlaat en richting Arnhem gaat verhuizen. ,,De constante files zijn daarin één van de belangrijkste overwegingen.”