Verkeer compleet vast door twee ongelukken met zes auto’s bij Doetinchem

Vrijspraak voor stelen 100.000 euro uit pinauto­maat Aalten en in scène zetten ontvoering

3 december ZUTPHEN/ AALTEN - Er is onvoldoende bewijs dat een 40-jarige storingsmonteur bijna een ton heeft gestolen uit een pinautomaat in Aalten op 23 maart 2017. Dat de man uit Oosterhout volgens de politie daarna zijn eigen ontvoering in scène zette, maakt volgens de rechtbank de diefstal niet bewezen. Daarom volgt vrijspraak.