Verkeer op A18 stilgelegd door autobrand

video Vier vragen (en antwoorden) over de crisis bij sociale dienst Laborijn

14 juni Het is chaos bij Laborijn, de sociale dienst voor de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten. Deze week kwam een vernietigend rapport over de dienst naar buiten. Daaruit blijkt onder meer dat een groot deel van het personeel van Laborijn niet geschikt is voor zijn functie en dat cliënten slecht worden behandeld.