Verkeersregelaars aangereden bij werkzaamheden Doetinchem: 'Doe je toch niet’

Maandagmorgen raakte een verkeersregelaar gewond toen een automobilist doorreed van een woordenwisseling. Het is al de derde keer sinds de wegafsluiting half augustus. Tot eind december wordt er aan de cruciale noord-zuidverbinding gewerkt, tussen Doetinchem naar Bronckhorst. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs moeten kilometers omrijden via Zelhem en Doesburg.

390 euro boete

De verkeersregelaars die dinsdag aan het werk zijn willen er weinig over kwijt. Ook willen ze hun verhaal niet op beeld doen. ‘Dat maakt je een doelwit’, zegt één van hen. Wel vertelt één van hen dat er dinsdagochtend weer een automobilist doorreed nadat hij tegen werd gehouden. Niemand raakte gewond, maar het kenteken is doorgegeven aan de politie. De actie kan de automobilist een boete opleveren van 390 euro, voor het negeren van een geslotenverklaring.



Mensen die op het bedrijventerrein werken hebben er geen goed woord voor over. ,,Belachelijk, dan rijd je toch gewoon om?” Dick Wiltink laat zijn hond uit, ook hij snapt niets van de doorrijders. ,,Je moet een kilometer of acht omrijden. Dat is vervelend, snap ik. Maar mensen aanrijden is uit den bozen.”