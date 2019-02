Verkiezingsprogramma CDA in het Nedersaksisch: ‘De leu bunt het cement van de samenlaeving’

Video De grootste mammoet ter wereld staat in een schuur in de Achterhoek

10:03 GAANDEREN - Hij had er al eens één in elkaar geknutseld: een mammoet. Die staat inmiddels in een Natuurhistorisch museum in het Duitse plaatsje Fehmarn. Dit is zijn tweede. ,,En niet zomaar één’’, vertelt mammoetverzamelaar Bart Schenning uit Gaanderen trots. ,,Dit is waarschijnlijk het grootste héle mammoetskelet van de wereld.’’