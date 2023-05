Verloskundigen: voorkomen dat kind in auto geboren wordt nu kraamkamers Slingeland dag dicht zijn

‘Ome Tonny’ (75) uit Vorden moet de cel in voor misbruik buurmeis­jes in fietsen­schuur

Als fietsenhandelaar was hij vaak te vinden in zijn schuur. Maar ‘ome Tonny’ (75) uit Vorden zat daar niet alleen aan fietsen. Zijn voormalige buurmeisjes verklaarden hier jarenlang seksueel te zijn misbruikt. Voor die ontuchtige handelingen is de man vandaag veroordeeld tot achttien maanden cel, onvoorwaardelijk. De vraag is of het daar bij blijft.