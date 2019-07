Vermeende Doetinchemse drugsdealer op vrije voeten, hij wil kapperszaak overeind houden

Verbod op sproeien met water uit rivier vanwege extreme droogte

17 juli DOETINCHEM - Het is vanaf donderdagmiddag verboden om water uit rivieren, sloten, beken, meren en vijvers te halen in de Achterhoek en Twente. Dat hebben de twee waterschappen die daar actief zijn besloten. Het gaat om de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen. Reden voor het verbod is de extreme droogte.