Veroorzaker gifvaten was pronkstuk van de gemeente Doetinchem, forse kritiek op handhavers

Corona­proof hardlopen in bossen Montfer­land: ‘Lekker de accu weer opladen’

28 maart BRAAMT - Het mag geen wedstrijd heten, de Montferland Toppen Trail – Special Edition 2021. Zelfs geen evenement, gezien het verbod daarop in tijden van corona. Toch is Aaltenaar Patrick Weijers zaterdag een blij mens als hij na 23 kilometer rennen over de finish komt bij Markant Outdoorcentrum in Braamt.