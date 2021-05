Verpleeghuis Wehl weer coronavrij na uitbraak: quarantaine stopt vanaf Hemelvaart

Inmiddels is de situatie weer onder controle. De bewoners zijn klachtenvrij. Uiteindelijk is 1 bewoner die door het virus besmet was geraakt, overleden. Omdat de betreffende bewoner ook andere gezondheidsklachten had, is volgens Sensire niet te zeggen dat corona de uiteindelijk oorzaak is geweest. De overige bewoners hebben alleen lichte klachten gehad.