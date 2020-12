Versierde kerstboom in het bos is een eerbetoon van Henk (82) aan zijn overleden Rietje: ‘Ik wilde dit alleen doen’

Ze deden het zeker acht jaar samen, een kerstboom versieren in het bos, op landgoed ’t Jagershuis in Wehl. Henk en Riet Schlief uit Didam maakten eindeloos veel wandelingen in het fraaie gebied. ,,Het is hier zo fijn, we zijn er in de loop der jaren een beetje verliefd op geworden”, zegt de 82-jarige Didammer.