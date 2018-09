Vertraging bouw nieuwe Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem dreigt

Fietsen centrum Doetinchem mag in ochtend, wél strengere controle

11 september DOETINCHEM - Fietsen voor het middaguur in de binnenstad van Doetinchem wordt definitief toegestaan. De proef, die maart 2017 in is gegaan, is volgens de gemeente een succes en wordt omgezet in een permanente status. Wel wordt aangekondigd dat deze en volgende maand extra wordt gecontroleerd.