Verwarde man met mes dreigt flat op te blazen en valt agenten aan

Metaaldie­ven slijpen groot bronzen kruis van Duits graf

Ze waren goed voorbereid, zo lijkt het. Want de dieven die zondag een groot bronzen kruis stalen van een begraafplaats in Ahaus-Wessum (over de grens bij Winterswijk) gebruikten een slijptol om het kruisbeeld van één meter hoogte los te maken van de grafsteen.