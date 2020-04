Vier miljoen euro steken in Doetinchemse stadsboulevard roept vragen op: ‘Ongehoord slechte timing’

video Achterhoek Coronajour­naal #25: Hoe is het nu met kapitein Egbert uit Winters­wijk?

28 april Frans Miggelbrink praat met Achterhoekers, verspreid over de hele wereld, over het coronavirus. In de 25e aflevering onder andere een interview met kapitein Egbert Bos uit Winterswijk. Hij dobberde wekenlang met zijn Anet in de Zuid-Chinese Zee en mocht nergens aanleggen.