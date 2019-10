Viertal nog in cel voor hevig geweld in Doetinchem, mishandelde man meldt zich

De politie spreekt van ‘extreem geweld door zeer agressieve mensen’ en heeft wapenstok, pepperspray en politiehonden ingezet om de groep tot bedaren te brengen. Eén van de aangehouden verdachten is gebeten door een politiehond. Hij is één van de vier die nog in de cel zit.



Ook raakte een agente gewond door een trap van één van de verdachten, die eveneens is opgepakt en ook hij zit nog in de gevangenis.



De politie sluit meerdere aanhoudingen op basis van het onderzoek niet uit, maar kan niet zeggen wanneer dit zal zijn of om hoeveel verdachten het dan gaat. ,,Ons onderzoek richt zich nu op wat er precies is gebeurd, wat de rol van deze vier aangehouden mannen was en of er nog meer mensen strafbaar waren. Als dat blijkt, kan het best zijn dat die later nog worden aangehouden”, aldus een politiewoordvoerder.



Er hebben zich nog geen getuigen gemeld bij de politie, de politie wil graag met mensen in contact komt die iets hebben meegekregen van het geweld. Verder wordt gevraagd om foto's en videobeelden van het incident, die geüpload kunnen worden via de site van de politie.



Ook beelden van camera’s die er al hangen in de binnenstad van Doetinchem worden bekeken en meegenomen in het onderzoek door de politie.