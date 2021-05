Vijf verdachten van rellen De Graafschap zitten nog vast; politie vraagt om camerabeelden

De rechter-commissaris bekijkt deze vrijdag of de mannen rechtmatig in verzekering zijn gesteld. Er is nog niet besloten of de mannen ook worden voorgeleid om het voorarrest met twee weken te verlengen.

Belediging

Een politiewoordvoerder laat weten dat de twee verdachten van belediging weer op vrije voeten zijn gesteld. Beide mannen komen uit Doetinchem (18 en 20). ,,Het onderzoek is nog steeds in volle gang en het is mogelijk dat dit gaat leiden tot meer aanhoudingen.’’

Van de ongeregeldheden zijn camerabeelden. Die kunnen worden gebruikt bij de opsporing van verdachten. De voorlichter: ,,Het is nu nog te vroeg om al te zeggen of we met beelden naar buiten gaan.’’

De politie zoekt wel nog meer camerabeelden van de rellen. Ze denkt aan beelden gemaakt met telefoons, beveiligingscamera’s, digitale deurbellen en dashcams. Die beelden zijn te uploaden op de website van de politie.

150 mensen

De woordvoerder laat weten dat de rellen zich afspeelden in de buurt van het stadion. In de rest van Doetinchem bleef het in de nacht van woensdag op donderdag rustig.



Na de gemiste promotie tegen Helmond Sport keerden zo’n 150 mensen zich in de nacht van woensdag op donderdag langdurig tegen de stewards, politie en ME. Het regende straatstenen, zwaar vuurwerk en bierflessen. De ontzetting is groot. ,,Wie meedeed, kán geen supporter geweest zijn van De Graafschap.’’

De ME grijpt in tijdens rellen na het mislopen van promotie door De Graafschap.