Vincent verrast zoon, die chef is bij De Kromme Dissel, met frikandellen

Omstreden oorlogs­held Marco Kroon presen­teert derde boek in Doetinchem

18 december DOETINCHEM - Marco Kroon presenteert zijn boek Kroongetuige zaterdag 22 december in het ontmoetingscentrum voor veteranen Spoorzicht in Doetinchem. In zijn derde boek gaat de onderscheiden militair onder meer in op het doden van een Talibanstrijder tijdens een geheime missie in 2007 in Afghanistan.