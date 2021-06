Virus verliest fors terrein in de Achterhoek door vele coronaprikken; testlocaties voorlopig nog open

Diefstal bij autoslo­pers in Doetinchem: ‘Ze hebben ons eigen gereed­schap gebruikt’

27 mei DOETINCHEM - Bij de Doetinchemse autoslopers Barth en Van Haarlem is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. De twee autoslopers zitten vlak bij elkaar op bedrijventerrein Verheulsweide in Doetinchem.