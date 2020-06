Voetbalclub DZC'68 zet vrijwilliger op non-actief na ongepast gedrag

DOETINCHEM - De Doetinchemse zaterdagvoetbalclub DZC'68 heeft per direct een vrijwilliger op non-actief gezet. Dat laten bestuur en managers van de club weten in een bericht op haar website. De man zou meerdere speelsters van het meisjeselftal onder 15 jaar ongepast hebben benaderd via social media.