Volop werk in de Achterhoek, vooral in zorg en uitzendbranche

Werkloosheid daalt

De werkloosheid in de Achterhoek blijft dalen. Dit blijkt onder meer uit de daling van het aantal WW-uitkeringen. Eind oktober waren er in de Achterhoek 4037 mensen met een WW-uitkering. Dat zijn er 82 minder dan eind september. Ten opzichte van oktober 2017 is het aantal mensen in de Achterhoek met een WW-uitkering met 25,4 procent gedaald. Dat is de sterkste daling van de hele provincie Gelderland. De grootste daling van de regio was te zien in Berkelland (-30,5 procent), de kleinste in Winterswijk (-21,0 procent). Op dit moment heeft 2,6 procent van de Gelderse beroepsbevolking een WW-uitkering. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde van 3,0 procent.