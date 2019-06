Voor de liefhebbers: Pippi Langkoushuis te koop voor een ‘prikkie’

Video Groenbe­heer­der waarschuwt: doe niks zelf tegen de eikenpro­ces­sie­rups

18 juni DOETINCHEM - De Achterhoek barst van de eikenprocessierupsen. Hoewel er vorig jaar al sprake was van een ware plaag, is het volgens Buha, de beheerder van groen in Doetinchem, nu helemaal ‘dweilen met de kraan open’. Buha waarschuwt mensen dat ze ondanks het grote aantal nesten en rupsen, vooral niet zelf aan de slag moeten gaan met het opruimen van de beesten.