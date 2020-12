Vriendjes zieke Rein (10) uit Doetinchem trotseren kou in korte broek en halen 14.111 euro op, KiKa wil landelijke kortebroekendag

DOETINCHEM - De kortebroekenactie van medescholieren voor de ernstig zieke Rein (10) uit Doetinchem heeft ruim 14.110,89 euro opgeleverd voor KiKa. Die stichting is zo enthousiast dat het initiatief landelijk vervolg krijgt in de vorm van een kortebroekendag.

De leerlingen van basisschool De Zonneboom in Doetinchem trotseerden zelfs tot in de december de kou om aandacht te vragen voor kinderen met kanker en geld op te halen voor onderzoek. Het leverde een flinke zak geld op voor de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Leerling Pim Remijn (10) uit groep 7 maakte het donderdagmiddag zelf via een livestream bekend.

Rein heeft Leukemie

De actie van hem en zijn medescholieren stond in het teken van de ernstig zieke Rein (10), die leukemie heeft. Om elke dag aan zijn klasgenoot te denken, liep Pim zelf al sinds de zomer in de korte broek. Dat wilde hij tot de kerst volhouden. ,,Ik vind het jammer dat ik de lange broek weer aan moet trekken”, zegt hij nu. ,,Want dan denkt er niemand meer aan Rein.”

Die opmerking zette zijn moeder Lot de Swart aan het denken. Zij zocht contact met KiKa en opperde het idee om iets structureels op te zetten. ,,Kinderen met kanker zijn ineens weg”, verklaart De Swart. ,,Ze verdwijnen uit het straatbeeld, weg van school, weg van de sportclubs. We willen graag dat ze zichtbaar blijven, dat er aan hen gedacht wordt.”

Landelijke kortebroekendag

In overleg met KiKa is nu besloten een nationale kortebroekendag te introduceren. Die zal jaarlijks in de week voor de kerstvakantie op basisscholen overal in Nederland plaatsvinden. KiKa zal hiervoor de organisatie op zich nemen en scholen benaderen. Ook Pim zal hierin een rol spelen en op zijn Doetinchemse basisschool zullen ze zeker meedoen.

De bekendmaking van de opbrengst van dit jaar zou plaatsvinden tijdens de kerstviering, maar die kon vanwege de scholensluiting niet doorgaan. Hoewel de leerlingen inmiddels op afstand les krijgen, mocht Pim toch naar school komen om het eindbedrag te presenteren. Zijn medescholieren konden de bekendmaking online volgen.

Quote Een klasgenoot die zo ziek is, dat komt voor de kinderen heel dichtbij Ada Spek-Compagne, Schooldirecteur

Schooldirecteur Ada Spek-Compagne liet vorige week al weten trots te zijn op de actie, die geheel op initiatief van de leerlingen zelf ontstond. ,,Geweldig dat ze dit doen. Een klasgenoot die zo ziek is, dat komt voor de kinderen heel dichtbij.” Een beetje koud was het wel, maar zo zei één van de leerlingen: ,,Rein moet ook allemaal dingen doen die hij niet leuk vindt.”