Vroeg op voor de zegen en dan dauwtrappen op ‘onchristelijk tijdstip’, aldus de pastoor

Het is een van de twee openluchtdiensten die jaarlijks in Gaanderen worden gehouden. De andere is in de Mariamaand oktober. ,,Het is fijn dat we dat hier kunnen doen’’, legt Hans Arendsen, voorzitter van de Locatieraad uit. ,,Er was veel verdriet toen de St. Martinuskerk hier moest sluiten. Zo hebben we aan deze kant van Gaanderen toch nog twee vieringen.’’