Vroeg uit de veren voor de boosterprik: vaccineren in de Achterhoek begint al om 06.30 uur

VIDEO Doetinchem­se chef-kok Björn Massop alweer in de prijzen: ‘Dit betekent echt iets’

DOETINCHEM - Restaurant Lokaal van hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem rijgt de prijzen aaneen. Na een groene Michelinster en een vermelding in restaurantgids ‘Lekker 500’, is Lokaal nu verkozen tot het beste JRE restaurant voor 2022.

14 december