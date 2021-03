Vrouw mist coronavaccinatie door ‘dramatische postbezorging’ in Doetinchem; postbode op non-actief gezet

SBPost ziet de ernst van de situatie en grijpt in: de huidige postbode is op non-actief gezet en vervangen door een nieuwe bezorger. ,,Wij betreuren wat er is gebeurd en denken nu het lek te hebben gevonden en gedicht”, zegt een woordvoerder van de postbezorger.



Afgelopen tijd kwamen er heel veel klachten binnen uit Doetinchem. Sommige mensen missen de post al weken, anderen krijgen plotseling een hele stapel brieven van één of twee weken in de bus.



Zo zat Anouk Heuvel, bewoonster van de wijk Overstegen, al anderhalve week te wachten op een belangrijke brief van het ziekenhuis. Ze kreeg ook geen stempas. ,,Ik heb daar afgelopen week elke dag over gebeld. Toen kreeg ik woensdag ineens een hele berg brieven binnen, ook die van het ziekenhuis gelukkig”, zegt zij. ,,Maar sinds woensdag heb ik al weer geen post gehad. De bezorging is dramatisch.”