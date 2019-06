Waar is Laborijn-directeur Betty Talstra toch?

Uit de running

Misschien wel gewoon bij Laborijn. Dus vragen we gistermorgen bij de receptie van de sociale dienst eerst of ze er misschien is. ,,Nee", horen we. ,,Mevrouw Talstra is even uit de running.”



Daarop sturen we - gewapend met een tweetal mogelijke woonadressen - de auto in de richting van Rotterdam. In Dordrecht bellen we aan bij een Finse woning, maar niemand doet open. Volgens een buurman wordt het huis als bed & breakfast gebruikt.



Een half uurtje later staan we in Nieuwerkerk aan den IJssel, om precies te zijn 136 kilometer van Doetinchem. We staan voor een gesloten poort met daarachter een erf met daarop twee jaren negentig woningen. Het indrukken van de bel heeft bij de linker woning geen effect. Bij de rechter na een paar keer wel. We hebben het huis van Betty gevonden. Maar Betty zelf niet.