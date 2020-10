Wat gebeurt er met al dat lekkere eten nu de restaurants dicht moeten?

Henk Meinsma van ‘t Raedthuys in Doetinchem baalt flink van de maatregelen. Hij ging fors terug in het aantal tafels en nu moet hij vanaf woensdag dicht. ,,Je krijgt een schop, dat is zeker. Dat je kroegen sluit, dat snap ik. Mensen komen daar voor de gezelligheid en na tien bier willen de grenzen nog wel eens vervagen. In onze zaak komen volwassenen die de regels begrijpen en er zich aan houden. Je zit aan een tafel op veilige afstand van elkaar.”



Toch sluit ook hij zijn deuren voor gasten en richt zich op de afhaal. Veel voorraad wordt niet weggegooid. ,,Dat verwerken we in het afhaalmenu. We hebben veel vaste gasten, ik weet zeker dat die ook bij de afhaal zullen bestellen. Maar je levert wel omzet in.”