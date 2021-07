Wateroverlast in Doetinchem na hoosbui: kelders onder water, straten afgesloten

Deltavari­ant coronavi­rus rukt verder op in Oost-Gelderland: ‘Reden voor verhoogde waakzaam­heid’

29 juni DOETINCHEM - In Noord- en Oost-Gelderland is de besmettelijke Deltavariant van het coronavirus de afgelopen week veertien keer aangetroffen. Tot dusver bleef deze regio nog verschoond van deze mutatie. Ook in Flevoland en IJsselland gaat Delta rond.