Waterschap: ‘Spoel frituurvet oliebollen niet door wc’

Opbrengst verkoop kerststuk­jes was bedoeld voor daklozen, maar nu is al het geld gestolen

14:35 WINTERSWIJK - Bij HIER zorg aan de Misterweg in Winterswijk is vannacht bij een inbraak een geldkistje met 600 euro gestolen. Het geld was in de dagen ervoor verdiend door cliënten met onder meer de verkoop van kerststukjes en oliebollen. Het was bedoeld voor de dak- en thuislozenopvang in Doetinchem.