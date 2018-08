We moeten heel anders met de Nederlandse bodem omgaan, zegt waterschap

Bredere banden

Lang merkbaar

,,Dan hebben we volgend voorjaar echt een probleem. Misschien moeten we dan opnieuw een beregeningsverbod instellen. Maar de landbouw heeft in het voorjaar juist veel water nodig, omdat de gewassen anders niet groeien. Misschien moeten we Vitens dan vragen om in droge gebieden als de Achterhoek minder drinkwater op te pompen. We trekken zeker lessen uit deze periode. In het najaar gaan we met de Unie van Waterschappen evalueren. We moeten wel. De laatste keer dat we zo'n droogte hebben gehad, was 42 jaar geleden. Maar de verwachting is dat het in de toekomst gemiddeld eens per tien jaar voorkomt.’’