Wedstrijd De Graafschap gaat door ondanks politie-actie

In Aalten en Ruurlo kunnen particuliere beveiligers of buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) agenten vervangen als de oren en ogen op straat. Maar volgens De Bruyne is dat niet per se nodig. ,,Het risicoprofiel voor beide feesten is zo laag, dat wij niet inschatten dat er extra beveiliging nodig is. En als er echt wat gebeurt, staan wij natuurlijk paraat’’, zegt ze.



De Bruyne houdt niet bij hoeveel van 'haar' agenten meedoen aan de actie om alleen bij spoed uit te rijden. ,,Dat heeft niet zoveel zin, want mensen kunnen tot op het laatst besluiten mee te doen aan de actie. En dat staat iedereen vrij’’, zegt ze. De Bruyne benadrukt dat mensen ook komend weekend altijd de politie moeten bellen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een dreigende situatie of een inbreker die wordt betrapt. ,,Als de veiligheid in het geding komt, komen wij meteen.’’



Of de aangekondigde alcoholcontrole van minderjarigen komende zaterdag bij City Lido in Groenlo doorgaat, is nog niet helemaal zeker. Daarover volgt later deze week een besluit.