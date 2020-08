Weer een inbraak bij Gaanderense visvereniging: ‘Wat je ook doet, het helpt niets’

1400 euro schade

Naast de bosmaaiers zijn ook hengels en visgerei gestolen die de vereniging gebruikt voor lessen aan kinderen. ,,Daar hebben ze echt niets aan”, zegt Bril. ,,Dat zijn van die kleine hengeltjes met het opdruk stekkie.nl van de hengelsportfederatie. Heel herkenbaar dus.”



Bij de container en bij het sluiscomplex heeft de vereniging posters opgehangen met informatie over de diefstal. ‘De schade wordt geraamd op 1400 euro’, staat er op, ‘dat hadden we liever besteed aan visles voor de kinderen.’



,,Het is echt heel ergerlijk”, zegt Bril. ,,Wat je er ook aan doet, het helpt allemaal niets. Het is een afgelegen plek waar ‘s avonds en ‘s nachts niemand voorbij komt. Het zou voor ons het allermooiste zijn als er een boer of bedrijf in de buurt is die wat ruimte in een schuur over heeft. Daar zouden we enorm mee zijn geholpen.”