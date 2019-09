Weer minder treinen tussen Doetinchem en Arnhem

Maanden cel voor Doetinchem­mers na jacht door Arnhemse binnenstad

18 september ARNHEM – Een 31-jarige man uit Doetinchem is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden. Hij ging in de vroege ochtend van 10 maart met een mes twee mannen in de Arnhemse binnenstad achterna en stak een van hen in zijn kuit.