Wegenbouwer slaat agressieve chauffeur in Arnhem gebroken jukbeen, maar gaat vrijuit

Strafzaak tegen Lochemer heropend na zwaar ongeval: meer info nodig over geslikte medicijnen

De strafzaak tegen een 28-jarige man uit Lochem die in februari van het vorig jaar een ongeluk veroorzaakte nabij Winterswijk wordt heropend. De rechtbank wil pas met een uitspraak komen als er meer bekend is over de invloed van medicijnen op het rijgedrag van de man.